«Тобол» уступил «Базелю» в ответном матче, но вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

В казахстанском Костанае завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Тоболом» и швейцарским «Базелем».
Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.
В составе «Базеля» отличились Антон Каде (26-я минута) и Жан-Кевин Огустен (32-я). Автором единственного гола «Тобола» стал ивуарийский нападающий Серж Дебле. Он реализовал пенальти на 43-й минуте
Первая игра в Швейцарии завершилась победой клуба из Казахстана - 3:1.
Таким образом, «Тобол» вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.
источник: «Советский спорт»