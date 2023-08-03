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«Тобол» уступил «Базелю» в ответном матче, но вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

Генеральным директором казахстанского клуба является Андрей Канчельскис.
03 августа 2023 19:30
автор: Александр Поволоцкий

В казахстанском Костанае завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Тоболом» и швейцарским «Базелем».

Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

В составе «Базеля» отличились Антон Каде (26-я минута) и Жан-Кевин Огустен (32-я). Автором единственного гола «Тобола» стал ивуарийский нападающий Серж Дебле. Он реализовал пенальти на 43-й минуте

Первая игра в Швейцарии завершилась победой клуба из Казахстана - 3:1.

Таким образом, «Тобол» вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.

источник: «Советский спорт»
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