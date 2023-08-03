Губерниев обратился к главному тренеру «Кубани» Григоряну, нагрубившему журналистке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение главного тренера краснодарской «Кубани» Александра Григоряна.

Напомним, что специалист грубо ответил журналистке, которая задала вопрос о его возможном увольнении.

«Саша Григoрян, ещё раз!!! Публично извинитесь пeред девушкой… Пока ещё нe поздно… А что там «Кубaнь»??? Григоряна ещё не выгнaла??? Женщин надо любить и увaжать!!! Ибо прекрасные дaмы наше всё, правда, девчонки???» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

На старте нового сезона Первой лиги «Кубань» проиграл три матча из трех и занимает 18-м место в турнирной таблице.