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Малком рассказал, что для него было самым сложным за четыре года в России

Игрок перешёл в «Аль-Хиляль».
03 августа 2023 19:44
автор: Александр Кожевников

Форвард Малком рассказал, почему ему тяжело дался старт карьеры в «Зените».

«Безусловно, очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения. Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать все, на что способен.

Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его. И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам. В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его», - приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что футболист официально перешёл в «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии не может включить Малкома в заявку на сезон из-за сложностей, связанных с оплатой трансфера российскому клубу.

Однако проблемы с оплатой трансфера были решены.

В «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м номером. В санкт-петербургском клубе бразилец играл под номером 10.

В СМИ сообщалось, что команда из Саудовской Аравии приобрела футболиста за 60 млн евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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