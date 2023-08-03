Малком высказался о возможном возвращении в «Зенит» в будущем

Нападающий Малком, перешедший из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», высказался о возможном возвращении в петербургский клуб в будущем.

«Всегда говорю: будущее известно только Богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека. Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» — абсолютный топ, на первом месте», — приводит слова Малкома «СЭ».

Напомним, что до перехода в «Зенит» Малком выступал за такие клубы, как «Барселона», «Бордо» и «Коринтианс».