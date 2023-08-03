Гол Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов

Гол португальского нападающего Криштиану Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из розыгрыша Кубка арабских чемпионов.

Футболисты «Аль-Насра» в матче третьего тура сыграли вничью с египетским клубом «Замалек».

Египтяне открыли счет благодаря реализованному на 53-й минуте пенальти. Отличился Зизо. На 87-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет и позволил «Аль-Насру» с пятью очками занять второе место в группе С.

Благодаря этому команда вышла в плей-офф Кубка арабских чемпионов. Первое место в группе занял «Аль-Шабаб», набравший семь очков.