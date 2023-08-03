Украинская федерация футбола призвала УЕФА отстранить россиян от работы в организации

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой отстранить россиян от работы в организации.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — приводит заявление УАФ РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что в состав различных комитетов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующий рабочий цикл, рассчитанный до 2027 года, вошли 15 представителей России. Президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он сохранил членство в исполкоме УЕФА. Вячеслав Колосков сохранил место среди почётных президентов организации. Александр Алаев стал заместителем председателя комитета по безопасности на стадионах.