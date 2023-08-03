Гранат считает «Зенит» фаворитом сезона в РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что «Зенит» остается фаворитом сезона-2023/2024 в российской Премьер-лиге.

«Зенит» дома является фаворитом против любого соперника. В последние сезоны на матчи с конкурентами они основательно настраиваются, выкладываются на все 100%. Не думаю, что ничья в Ростове станет дополнительным мотивирующим фактором. С уходом некоторых игроков игра сине-бело-голубых некоторым образом изменилась — сейчас не такая слаженная. Центр будет намного сильнее, если Вендел будет играть за петербуржцев. С уходом Малкома шансы конкурентов повысились, но я всё ещё считаю, что «Зенит» остаётся главным фаворитом сезона», — цитирует Граната RT.

По итогам первых двух туров нового сезона «Зенит» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Ростовом» и оказавшись сильнее «Пари НН».