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Гранат считает «Зенит» фаворитом сезона в РПЛ

«Зенит» набрал четыре очка в двух турах сезона.
03 августа 2023 20:50
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что «Зенит» остается фаворитом сезона-2023/2024 в российской Премьер-лиге.

«Зенит» дома является фаворитом против любого соперника. В последние сезоны на матчи с конкурентами они основательно настраиваются, выкладываются на все 100%. Не думаю, что ничья в Ростове станет дополнительным мотивирующим фактором. С уходом некоторых игроков игра сине-бело-голубых некоторым образом изменилась — сейчас не такая слаженная. Центр будет намного сильнее, если Вендел будет играть за петербуржцев. С уходом Малкома шансы конкурентов повысились, но я всё ещё считаю, что «Зенит» остаётся главным фаворитом сезона», — цитирует Граната RT.

По итогам первых двух туров нового сезона «Зенит» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Ростовом» и оказавшись сильнее «Пари НН».

источник: «RT на русском»
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