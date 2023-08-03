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Тикнизян объяснил, почему пародировал празднование голов Дзюбы

Футболист забил четырежды в трёх матчах.
03 августа 2023 20:52
автор: Александр Кожевников

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своих празднованиях голов.

«Что касается празднования Артема Дзюбы, которое я пародировал. Это тоже я просто сделал спонтанно и потом думаю, а почему бы не повторять каждый раз, когда он делает результативное действие или я. Какое-то время я это делал, а потом подумал, что надо двигаться дальше. Не скажу, что придумал что-то свое, но просто отдался своим эмоциям», - цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Тикнизян в первых трёх матчах за «Локомотив» в новом сезоне отметился четырьмя голами. Клуб с четырьмя очками располагается на третьей позиции в РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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