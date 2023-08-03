Медведев заявил, что клубы из Европы действительно проявляют интерес к Венделу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию об интересе к полузащитнику команды Венделу со стороны европейских клубов.
«К Венделу действительно проявляют интерес клубы из Европы», - приводит слова руководителя Sport24.
Ранее агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы Вендела, подтвердил данные о срыве переговоров по переходу бразильца во «Фламенго».
Напомним, Вендел по личным обстоятельствам пропустил предсезонную подготовку «Зенита» и старт нового сезона.
источник: Sport24.ru