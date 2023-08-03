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ПСВ отказался от приобретения Арсена Захаряна

Переход в Европу сорвался.
ПСВ отказался от приобретения Арсена Захаряна
03 августа 2023 21:36
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Голландский ПСВ не стал покупать у московского «Динамо» 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает ED.

Ранее сообщалось, что Захарян близок к переходу в «Страсбур», однако французский клуб не готов заплатить за игрока более 10 миллионов.

При этом «ПСВ», включившийся в борьбу за игрока, мог предложить бело-голубым 12 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провёл три матча за «Динамо», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московской командой заканчивается следующим летом.

источник: ED.nl
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