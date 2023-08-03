Жигулев рассказал, что серб Пантич и испанец Солер просили забрать их в Россию

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал об общении с бывшими партнерами по «Заглембе».

Он заявил, что некоторые легионеры польского клуба просили его трудоустроить их в России.

«Я больше общался с легионерами, с ними и сегодня поддерживаю отношения. Серб Александр Пантич и испанец Ян Солер говорили: забери нас в Россию (смеется). Но один в итоге сначала уехал в Америку, а потом в Латвию, а второй через Испанию перебрался на Кипр», — приводит слова Жигулева «Матч ТВ».