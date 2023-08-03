Гранат надеется, что руководство «Динамо» продолжит доверять Личке

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о перспективах главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Полагаю, бело-голубые продолжат гнуть свою линию атакующего футбола, но необходимо дисциплинированно сыграть сзади, чтобы был соблюдён баланс. Надеюсь, что позиции Марцела Лички в клубе прочные и он располагает доверием руководства«, — цитирует Граната RT.

Личка возглавил столичный клуб перед стартом сезона.

В новом сезоне чемпионата России «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» (1:3), а затем сыграло вничью в гостях с «Крыльями Советов» (3:3). В рамках Кубка России столичная команда проиграла «Пари НН» в серии пенальти (1:1, пенальти — 3-4).