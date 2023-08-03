Клубы под руководством Черышева и Мусаева вышли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

Андоррская «Санта-Колома», возглавляемая российским тренером Дмитрием Черышевым, вышла в третий квалификационный круг Лиги конференций.

Ответный матч с черногорским «Сутьеску» завершился в дополнительное время со счетом 3:0 в пользу андоррской команды.

В каждом из таймов «Санта-Колома» забила по мячу, сравняв счёт по сумме двух встреч. В дополнительное время нападающий Иван Гарридо вывел команду Черышева в следующую стадию, где ей предстоит играть с «АЗ Алкмар».

Азербайджанский «Сабах» под руководством Мурада Мусаева победил латвийский РФШ со счетом 2:1. В первом матче «Сабах» победил – 2:0. В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Сабах» встретится с сербским «Партизаном».