ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стипиди заявил, что в Лиге Европы и Лиге конференций играют «аулы со всей Европы»

Функционер раскритиковал формат турниров.
03 августа 2023 22:47
автор: Александр Кожевников

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди подверг критике формат квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

«Просто противно смотреть на то, что УЕФА делает с Лигой Европы и Лигой конференций. Там играют какие-то аулы со всей Европы — аулы! Что это вообще за команды? Нигде больше о них не услышишь. И они считают, что за счет этого расширения развивают футбол. А на самом деле развитие футбола заключается в повышении его качества и зрительского интереса к нему», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, квалификационный раунд Лиги конференций проходит с 12 июля по 31 августа. 22 команды попадут в групповой этап турнира через квалификацию.

источник: «Евро-футбол.ру»
Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе
Испанскому специалисту предстоит тяжёлый сезон.
03.08.2023 23:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
УЕФА запретил фанатам «Марселя» посещать матч Лиги чемпионов с «Панатинаикосом»
Решение принято из соображений безопасности.
03.08.2023 23:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Колосков считает, что РПЛ прогрессирует с точки зрения уровня мастерства игроков
По его мнению, лига стала зрелищней.
03.08.2023 23:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Булыкин считает, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ
Встреча между командами состоится 6 августа.
03.08.2023 22:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Клубы под руководством Черышева и Мусаева вышли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
Клубы под руководством Черышева и Мусаева вышли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
Обе команды уже узнали своих следующих соперников.
03.08.2023 22:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сольдадо объявил о завершении карьеры
Футболист прекращает выступления на профессиональном уровне.
03.08.2023 22:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гранат надеется, что руководство «Динамо» продолжит доверять Личке
Личка возглавил клуб перед стартом сезона.
03.08.2023 21:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Жигулев рассказал, что серб Пантич и испанец Солер просили забрать их в Россию
Футболист рассказал о своих выступлениях за «Заглембе».
03.08.2023 21:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ПСВ отказался от приобретения Арсена Захаряна
ПСВ отказался от приобретения Арсена Захаряна
Переход в Европу сорвался.
03.08.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.