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Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе

Испанскому специалисту предстоит тяжёлый сезон.
Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе
03 августа 2023 23:39
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может покинуть клуб из-за ситуации с Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский специалист не получит продление контракта, если Мбаппе не согласится на продажу этим летом.

53-летний тренер возглавил парижский клуб в начале июля этого года.

Ранее сообщaлось, что нападающий исключён из состава на предсезонный сбор в Японии.

В минувшем сeзоне Мбаппе провёл 34 матча, в кoторых забил 29 мячей и отдaл пять голевых передaч.

источник: Marca
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