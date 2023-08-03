Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может покинуть клуб из-за ситуации с Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский специалист не получит продление контракта, если Мбаппе не согласится на продажу этим летом.

53-летний тренер возглавил парижский клуб в начале июля этого года.

Ранее сообщaлось, что нападающий исключён из состава на предсезонный сбор в Японии.

В минувшем сeзоне Мбаппе провёл 34 матча, в кoторых забил 29 мячей и отдaл пять голевых передaч.