Малком не стал скрывать, что перешел в «Аль-Хиляль» из-за финансов

Форвард Малком назвал причины перехода из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Малкома.

«Зенит» объявил об уходе Малкома 4 августа. Сумма трансфера составила 60 млн евро. Контракт 26-летнего форварда с «Аль-Хилялем» рассчитан на четыре года.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Будучи игроком петербуржцев, он стал четырёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка, а также завоевал Кубок страны.