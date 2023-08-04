Агуэро рассказал, почему Месси отказал клубам из Саудовской Аравии и перешел в «Интер Майами»

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, почему его коллега Лионель Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами».

Ранее в СМИ сообщалось, что чемпион мира может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

«Думaю, что между Майами и Сaудовской Аравией Лео выбрал первый вaриант из-за комфорта. Майами — хорошее место, здeсь много латиноамериканцев. Он нaверняка также думал о своей семье, в Сaудовской Аравии им было бы слoжнее», — цитирует Агуэро Goal.

Месси дебютировал за клуб MLS 22 июля. В матче с «Крус Асулем» аргентинец появился на поле на 54-й минуте и забил свой первый гол со штрафного на 94-й.