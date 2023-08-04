Титов отказался принимать участие в матче легенд «Спартака» и сборной России

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов объяснил, почему не сможет принять участие в ретроматче московского «Спартака» против сборной России.

«Принять участие у меня не получается. Все планировалось заранее, меня не будет в этот момент в России. Буду отдыхать», - приводит слова ветерана РИА Новости.

Напомним, встреча пройдет 18 августа на домашней арене красно-белых. На поле выйдут самые известные представители обеих команд разных лет.

Ранее ветераны «Спартака» уже играли два матча против питерского «Зенита». Один состоялся в Санкт-Петербурге накануне поединка за Суперкубок России в 2022 году и остался за питерцами, а ответный прошел в Москве перед встречей команд в рамках Кубка России и завершился победой красно-белых.