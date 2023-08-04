«Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Санчеса

«Спартак» продолжает переговоры по подписанию соглашения с защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.

Ранее появилась информация, что красно-белые согласовали с клубом АПЛ трансфер 27-летнего футболиста, но трансфер колумбийца сорвался по политическим причинам. «Спартак» предлагал за Санчеса 12 млн евро плюс бонусы.

Как сообщает 90min, на защитника претендуют «Фулхэм», «Галатасарай», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форрест».

В минувшем сезоне Санчес провел 24 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.