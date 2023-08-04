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«Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Санчеса

Колумбиец играет за клуб АПЛ с августа 2017 года.
04 августа 2023 08:30

«Спартак» продолжает переговоры по подписанию соглашения с защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.

Ранее появилась информация, что красно-белые согласовали с клубом АПЛ трансфер 27-летнего футболиста, но трансфер колумбийца сорвался по политическим причинам. «Спартак» предлагал за Санчеса 12 млн евро плюс бонусы.

Как сообщает 90min, на защитника претендуют «Фулхэм», «Галатасарай», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форрест».

В минувшем сезоне Санчес провел 24 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

источник: 90min.com
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