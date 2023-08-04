«Барселона» нашла замену Усману Дембеле в клубе АПЛ

«Барселона» заинтересована в приобретении хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Ферран Мартинес, 28-летний футболист станет заменой Усману Дембеле. Французский нападающий должен вскоре перебраться в «ПСЖ».

Контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года, но он хочет перейти в «Барселону». Стороны ищут оптимальное для всех решения.

В минувшем сезоне Бернарду провел 54 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.