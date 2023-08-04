Петржела назвал точную дату возвращения России на международные турниры

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что российские национальные и клубные команды вернутся на международную арену не раньше, чем через десять лет.

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет. Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках.

Скажу честно - все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт. В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, в настоящее время российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.