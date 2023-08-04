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Петржела назвал точную дату возвращения России на международные турниры

Чех заявил, что в Европе не замечают отсутствия российских команд.
04 августа 2023 08:55
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что российские национальные и клубные команды вернутся на международную арену не раньше, чем через десять лет.

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет. Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках.

Скажу честно - все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт. В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, в настоящее время российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «РБ-Спорт»
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