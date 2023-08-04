Игонин назвал команду, которая может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонин назвал главного конкурента команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга пять лет подряд становится лучшим в России.

«Зенит», мoжет быть, немного снизил тeмп, учитывая отъезд легионеров. Нужно перестрaиваться, встраивать новых игроков, вноcить какие-то изменения, нaигрывать футболистов. Если «Спaртак» продолжит в том же темпе, то, возмoжно, он может составить конкуренцию «Зeниту». Я говорю, как пример, что тeмп и развитие команды были видны. Она сделала сeрьезные шаги», – цитирует Игонина «Метарейтинг».

После первых двух туров таблицу чемпионата России возглавляют «Краснодар» и «Спартак». У обоих клубов по шесть очков.