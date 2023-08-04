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Чернышов рассказал, какому футболисту в «Спартаке» Федотов дал пощечину

Неожиданное событие произошло на тренировке
04 августа 2023 09:55
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, рассказал, что другой экс-наставник красно-белых Владимир Федотов дал пощечину одному из футболистов.

- Дмитриев, который остался работать в штабе Федотова, рассказывал: однажды на тренировке Григорьич Ващука по лицу ударил. Дмитриев говорит: «Да-да, так и было. Что-то ему не понравилось, высказал Ващуку. А тот возьми да огрызнись. Федотов подошел — и вмазал пощечину!», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Чернышова.

Защитник Владислав Ващук выступал за «Спартак» в 2023 году, вместе с клубом украинский футболист стал обладателем Кубка России. В составе красно-белых Ващук провел 25 матчей и забил 1 гол.

источник: «Спорт-Экспресс»
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