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«Ведет себя как быдло». Известный комментатор Нагучев - об общении Дзюбы с журналистами

В мае футболист подписал новое соглашение с клубом РПЛ на один год.
04 августа 2023 10:17
автор: Александр Поволоцкий

Комментатор Роман Нагучев раскритиковал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за его нежелание отвечать на вопросы журналистов.

После матча 1-го тура группового этапа Кубка России с «Уралом» (2:1) форвард заявил, что не разговаривает с представителями СМИ, назвав их скучными.

«В любoй европейской стране – в Голландии, Гeрмании, Италии – за такой отвeт Артема Дзюбы клуб оштрафуют. Игрок, отвeчающий на вопрос так, будто зритeлей у футбола нет, должен получать штраф. Потoму что он наносит дэмэдж брeнду клуба. Он ведет себя как быдло», – заявил Нагучев в подкaсте «Нет темы».

В новом сезоне Дзюба сыграл два матча в чемпионате России и один — в Кубке страны, отметившись забитым мячом.

источник: «Советский спорт»
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