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Салихова назвала Промеса главным медиа-активом РПЛ, после ухода Малкома в «Аль-Хиляль»

Бразилец выступал за «Зенит» с августа 2019 года.
04 августа 2023 10:40
автор: Александр Поволоцкий

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала уход нападающего Малкома из «Зенита» с имиджевой точки зрения.

Напомним, что бразильский футболист продолжит карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии.

«Отсутствие Малкома заметят только болельщики «Зенита»? Главный медиа-актив РПЛ сейчас — это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси — это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме», — цитирует Зарему Салихову Sport24.

Малком стал четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита». Промес является лучшим бомбардиром «Спартака» и лучшим снайпером-легионером в истории чемпионатов страны.

источник: Sport24.ru
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