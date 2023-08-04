Салихова назвала Промеса главным медиа-активом РПЛ, после ухода Малкома в «Аль-Хиляль»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала уход нападающего Малкома из «Зенита» с имиджевой точки зрения.

Напомним, что бразильский футболист продолжит карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии.

«Отсутствие Малкома заметят только болельщики «Зенита»? Главный медиа-актив РПЛ сейчас — это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси — это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме», — цитирует Зарему Салихову Sport24.

Малком стал четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита». Промес является лучшим бомбардиром «Спартака» и лучшим снайпером-легионером в истории чемпионатов страны.