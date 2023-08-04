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Дортмундская «Боруссия» подписала футболиста по фамилии Нишальке

20-летний форвард будет выступать за молодежный состав.
04 августа 2023 11:02
автор: Максим Скороходов

Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде на один год с опцией выкупа форварда «Нюрнберга» Йермейна Нишальке.

«Хорошая фамилия», - написала пресс-служба «Боруссии».

Рурское дерби между клубом из Дортмунда и «Шальке» считается одним из самых принципиальных в Германии.

Нишальке будет играть в молодежной команде «Боруссии», выступающей в третьем по значимости чемпионате страны.

20-летний форвард в основном играл за дубль «Нюрнберга», на его счету 31 матч и 18 голов.

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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