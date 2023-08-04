Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом в «Зените»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга конкурента по позиции на правом фланге Марио Фернандеса.

Отметим, что 32-летний бразилец присоединился к питерской команде на прошлой неделе, 17 июля. Ранее Марио на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА и расторг свой контракт с красно-синими летом прошлого года.

«Какая у меня была первая мысль, когда узнал о переходе Марио? Не было никаких мыслей. Всё спокойно, в рабочем режиме.Пугает ли меня конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?», - цитирует Караваева Sport24.

25 июля Фернандес совершил свой дебют в составе питерского клуба в матче Кубка России против «Ахмата» (2:0).