Защитник «Монако» Дисаси перешел в «Челси»

«Челси» объявил о переходе из «Монако» защитника Акселя Дисаси.

С футболистом подписали шестилетнее соглашение.

«Аксель демонстрировал свои хорошие качества в течение нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию на международной арене. Он был готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что он выбрал «Челси». Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждем, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и его новым товарищам по команде в ближайшие дни», - приводит официальный сайт «синих» слова спортивных директоров «Челси» Лоуренса Стюарта и Пола Уинстэнли.

Дисаси выступал за «Монако» с 2020 года, в прошлом сезоне Лиги 1 на его счету 38 матчей и три гола, а также 3 результативных паса или заработанных пенальти.