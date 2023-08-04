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Защитник «Монако» Дисаси перешел в «Челси»

С 25-летним французом подписали шестилетний контракт.
04 августа 2023 11:51
автор: Максим Скороходов

«Челси» объявил о переходе из «Монако» защитника Акселя Дисаси.

С футболистом подписали шестилетнее соглашение.

«Аксель демонстрировал свои хорошие качества в течение нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию на международной арене. Он был готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что он выбрал «Челси». Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждем, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и его новым товарищам по команде в ближайшие дни», - приводит официальный сайт «синих» слова спортивных директоров «Челси» Лоуренса Стюарта и Пола Уинстэнли.

Дисаси выступал за «Монако» с 2020 года, в прошлом сезоне Лиги 1 на его счету 38 матчей и три гола, а также 3 результативных паса или заработанных пенальти.

источник: ФК «Челси»
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