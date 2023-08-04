«Краснодар» — «Пари НН»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

4 августа в 20:00 по московскому времени в матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Пари НН».

Встреча состоится на стадионе «Краснодар». Обслужит матч судейская бригада во главе с Артёмом Любимовым.

Посмотреть встречу «Краснодар» — «Пари НН» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

По итогам первых двух туров подопечные Владимира Ивича захватили лидерство в турнирной таблице РПЛ. В первом матче «быки» одержали гостевую победу над московским «Динамо» (3:1), а во втором взяли верх над «Сочи» (2:0).

Подопечные Сергея Юрана в текущем сезоне ещё не побеждали и не забивали. В первом туре нижегородцы уступили «Зениту» (0:2), а во втором разошлись миром с «Уралом» (0:0).