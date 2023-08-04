Караваев высказался о шоу Слуцкого и Дзюбы

28-летний российский футболист Вячеслав Караваев, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, рассказал свои мысли о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Слуцкий любит пошутить даже и без Дзюбы. Юмор у него иногда жесткий, но хороший. Мой ли юмор их шоу? Мой. Особенно в том, что касается футбола. Футболисты его больше понимают, чем другие зрители», — цитирует Караваева издание Sport24.

Напомним, Вячеслав Караваев провел один сезон в нидерландском «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого. Он является воспитанником футбольной школы ЦСКА, в которой начал заниматься в 2001 году.