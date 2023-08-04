Ловчев: я пока вообще не вижу у «Спартака» чемпионской команды

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев остался недоволен игрой красно-белых в первых трех поединках нового сезона.

Напомним, в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля обыграли дома «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1), а в Кубке России оказались сильнее «Краснодара» (2:1).

«Начинаются мучения, а я слышу разговоры о чемпионстве. В этом году такой сезон, что я пока не вижу чемпионской команды вообще. Хотя ситуация у «Спартака» благоприятная - и костяк основы есть, и есть те, кто дает конкуренцию, дает качество при выходе на замену. Отдельная тема - то, как команда начинает атаку», - написал ветеран в своем телеграм-канале.

В третьем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 5 августа в Казани. Начало в 17.30 по московскому времени.