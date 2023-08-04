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Чернышов заявил, что Павлюченко обещал набить ему морду при встрече

К тренеру отношение в «Спартаке» не лучшее.
Чернышов заявил, что Павлюченко обещал набить ему морду при встрече
04 августа 2023 12:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: Советский спорт

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, какие у него отношения с бывшими подопечными по работе в команде.

«Когда ушел — меня сделали виноватым. Наверное, им тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они и выступали. Как Павлюченко, например. Что он сказал? Если меня где-то встретит — морду набьет. До такого доходило!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Чернышова.

Чернышов руководил «Спартаком» в 2003 году, сначала он был спортивным директором клуба, а потом - главным тренером основной команды, сменив на этом посту Олега Романцева.

Под руководством Чернышова красно-белые провели десять матчей: одержали пять побед и потерпели пять поражений.

источник: «Спорт-Экспресс»
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