Чернышов заявил, что Павлюченко обещал набить ему морду при встрече

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, какие у него отношения с бывшими подопечными по работе в команде.

«Когда ушел — меня сделали виноватым. Наверное, им тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они и выступали. Как Павлюченко, например. Что он сказал? Если меня где-то встретит — морду набьет. До такого доходило!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Чернышова.

Чернышов руководил «Спартаком» в 2003 году, сначала он был спортивным директором клуба, а потом - главным тренером основной команды, сменив на этом посту Олега Романцева.

Под руководством Чернышова красно-белые провели десять матчей: одержали пять побед и потерпели пять поражений.