Защитница «Зенита»: не признавать женский футбол в России уже не получится

23-летняя футболистка Вероника Куропаткина, выступающая за «Зенит» и сборную России на позиции защитницы, заявила, что стартовала эра женского футбола.

По её мнению, этот вид спорта прогрессирует и набирает популярность во всем мире.

«Даже Гаити (дебютантки ЧМ) с 10 млн населения дали бой в матчах с Англией и Китаем. Могли как минимум забивать, как максимум – забирать очки. Пропустили лишь два гола, и оба с пенальти. Так что начинается новая эра женского футбола, которая уже очевидна всем. И отрицать это или не признавать именно женский футбол в России уже не получится», — сообщила Вероника Куропаткина для «Чемпионата».