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Немецкие футболистки не могут вернуться на родину из-за раннего вылета с ЧМ

Женская сборная Германии не сумела преодолеть барьер группового этапа женского ЧМ.
04 августа 2023 13:14
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 августа, издание Bild сообщает, что у женской сборной Германии по футболу возникли сложности с возвращением на родину после неожиданного вылета с ЧМ.

Согласно данным источника, представители немецкой команды не ожидали столь раннего вылета с турнира, поэтому не успели забронировать авиабилеты.

На данный момент все рейсы из Австралии и Новой Зеландии в Германию уже заняты. Отмечается, что немецкие футболистки будут возвращаться на родину не в полом составе, а маленькими группами на разных рейсах.

Напомним, сборная Германии впервые в истории не сумела преодолеть барьер группового этапа женского ЧМ.

источник: Bild
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