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Тренер Валерий Непомнящий рассказал о табу Акинфеева на пробитие пенальти

На ЧМ-1990 он вывел сборную Камеруна в четвертьфинал.
04 августа 2023 13:30
автор: Виталий Овсянников

79-летний советский и российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучше всех в команде бьет пенальти, но никогда этого не делает в официальных матчах.

«Акинфеев принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе. Игорь на тренировках такие забивал — полевым игрокам и не снилось. Акинфеев как‑то сказал: «Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу». Для него это табу. Вратарская солидарность», — сказал Непомнящий в интервью изданию «Российская Газета».

В 2023 году исполнилось 20 лет после дебюта Игоря Акинфеева в РПЛ. На данный момент он является самым преданным футболистом Европы (выступает за один клуб более 20 лет).

источник: «Российская газета»
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