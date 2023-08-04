Тренер Валерий Непомнящий рассказал о табу Акинфеева на пробитие пенальти

79-летний советский и российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучше всех в команде бьет пенальти, но никогда этого не делает в официальных матчах.

«Акинфеев принципиально против того, чтобы бить пенальти, хотя у него один из самых поставленных ударов в российском футболе. Игорь на тренировках такие забивал — полевым игрокам и не снилось. Акинфеев как‑то сказал: «Никогда не буду бить пенальти другому голкиперу». Для него это табу. Вратарская солидарность», — сказал Непомнящий в интервью изданию «Российская Газета».

В 2023 году исполнилось 20 лет после дебюта Игоря Акинфеева в РПЛ. На данный момент он является самым преданным футболистом Европы (выступает за один клуб более 20 лет).