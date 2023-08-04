Украина открыла дело в отношении Гинера: его хотят пожизненно посадить в тюрьму

Служба безопасности Украины обвинила президента ЦСКА Евгения Гинера в финансировании Вооруженных сил России.

По заявлению СБУ, Гинер ответственен за «бесперебойную поставку патронов».

Согласно уголовному кодексу Украины Гинеру грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Украина национализировала все 88,89% акций «Первого инвестиционного банка», которые принадлежали президенту ЦСКА.

Гинер возглавляет ПФК ЦСКА с 2001 года и долгое время был владельцем клуба, пока контрольный пакет акций не перешёл к ВЭБ.РФ в 2020 году.