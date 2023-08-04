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Непомнящий считает, что матч РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА будет результативным

Игра пройдет на домашней арене железнодорожников.
04 августа 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданием от матча 3-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

Встреча пройдет 5 августа и начнется в 20:00.

«Локомотив» начал сезон не очень, но и у ЦСКА не задался матч с «Уралом». Теперь всё налаживается. Обе команды примерно одинаково сильны атакой, но в обороне есть прорехи, поэтому ждём голов в дерби», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Отметим, что после двух туров в активе ЦСКА три очка , у «Локомотива» - четыре.

источник: Чемпионат.com
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