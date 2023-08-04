Караваев прокомментировал слова Дзюбы про «Зенит» из Рио-де-Жанейро

28-летний российский футболист Вячеслав Караваев, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, прокомментировал слова своего экс-одноклубника Артёма Дзюба о том, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в клуб из Рио-де-Жанейро.

«Да, у нас очень сильный состав. Но никто же не мешает другим клубам грамотно работать — строить сильные команды. Так что это не к нам вопросы. Дзюба сказал, что это «Зенит» из Рио-де-Жанейро? Артем всегда говорит, что думает. Что это обсуждать? В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался», — сказал Караваев в интервью Sport24.

В составе «Зенита» Вячеслав Караваев провёл 120 матчей, в которых забил 4 гола.