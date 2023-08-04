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«Спартак» покупает защитника «Селтика» Старфельта за 16,25 млн евро

Ранее шведский игрок выступал за казанский «Рубин».
04 августа 2023 13:52
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 августа, популярный спортивный обозреватель Гевин Рид сообщает о том, что шведский защитник Карл Старфельт близок к переходу из «Селтика» в московский «Спартак».

Согласно данным источника, уже в на следующей неделе 28-летний футболист прилетит в Москву для прохождения медосмотра, после чего подпишет контрактное соглашение с красно-белыми.

Отмечается, что московский клуб заплатит за экс-футболиста казанского «Рубина» 16,25 млн евро.

В РПЛ Старфельт выступал с 2019 по 2021 год. Затем «Рубин» продал его в «Селтик» за 5 млн евро. В минувшем сезоне он провел за шотландский коллектив 37 матчей, в которых забил три гола. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Старфельта составляет 6,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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