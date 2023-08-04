«Барселона» и «Аль-Ахли» согласовали переход Франка Кессье

26-летний ивуарийский футболист Франк Кессье, выступающий за «Барселону» на позиции защитника, переходит в клуб Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, сине-гранатовые и «Аль-Ахли» уже договорились о переходе игрока за 15 млн евро. Кессье подпишет контракт до середины 2026 года.

Отмечается, что сделка будет оформлена уже в ближайшие дни.

В минувшем сезоне ивуариец провел 43 встречи за «Барселону», в которых забил три гола и оформил три ассиста. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Кессье составляет 25 млн евро.