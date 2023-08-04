ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Барселона» и «Аль-Ахли» согласовали переход Франка Кессье

Он играл за каталонский клуб всего один сезон.
04 августа 2023 14:17
автор: Виталий Овсянников

26-летний ивуарийский футболист Франк Кессье, выступающий за «Барселону» на позиции защитника, переходит в клуб Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, сине-гранатовые и «Аль-Ахли» уже договорились о переходе игрока за 15 млн евро. Кессье подпишет контракт до середины 2026 года.

Отмечается, что сделка будет оформлена уже в ближайшие дни.

В минувшем сезоне ивуариец провел 43 встречи за «Барселону», в которых забил три гола и оформил три ассиста. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Кессье составляет 25 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Червиченко: если «Рубин» не испугается, то «Спартак» не ждёт ничего хорошего
Мнение от экс-президента красно-белых.
04.08.2023 14:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитника «Зенита» Караваева не пустили в аэропорту в Чехию из-за русского паспорта
Пришлось помогать экс-игроку «Спартака».
04.08.2023 14:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Интер» предложил » Вест Хэму» 28 миллионов евро за Скамакку
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
04.08.2023 14:40
Футбол
Арбитр на VAR забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым во время игры «Ахмата» и ЦСКА
Арбитр на VAR забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым во время игры «Ахмата» и ЦСКА
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев.
04.08.2023 14:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Непомнящий считает, что матч РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА будет результативным
Игра пройдет на домашней арене железнодорожников.
04.08.2023 14:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» покупает защитника «Селтика» Старфельта за 16,25 млн евро
Ранее шведский игрок выступал за казанский «Рубин».
04.08.2023 13:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Караваев прокомментировал слова Дзюбы про «Зенит» из Рио-де-Жанейро
«В «Шахтере» тоже всегда были бразильцы, никто не возмущался».
04.08.2023 13:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Украина открыла дело в отношении Гинера: его хотят пожизненно посадить в тюрьму
Украина открыла дело в отношении Гинера: его хотят пожизненно посадить в тюрьму
Президенту ЦСКА лучше не приезжать в страну.
04.08.2023 13:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер Валерий Непомнящий рассказал о табу Акинфеева на пробитие пенальти
На ЧМ-1990 он вывел сборную Камеруна в четвертьфинал.
04.08.2023 13:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.