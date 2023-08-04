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Арбитр на VAR забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым во время игры «Ахмата» и ЦСКА

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев.
Арбитр на VAR забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым во время игры «Ахмата» и ЦСКА
04 августа 2023 14:38
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 4 августа, популярный спортивный обозреватель Иван Карпов сообщил в своих социальных сетях подробности переговоров арбитра встречи 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) Владиславом Безбородовым с судьей Сергеем Ивановым, отвечавшим за VAR.

Согласно данным источника, видеоассистент докладывал главному арбитру, что защитник ЦСКА Милан Гаич должен получить красную карточку ещё до того, как грозненский клуб исполнил первый одиннадцатиметровый.

Однако Сергей Иванов сильно торопился, и забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым. В итоге произошел скандальный инцидент с повторным пробитием пенальти и удалением Гаича.

В среду, 2 августа, КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА.

Ни Иванов, ни Безбородов не получили назначений на матчи 3-го тура РПЛ.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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