Защитника «Зенита» Караваева не пустили в аэропорту в Чехию из-за русского паспорта

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что его не пустили в аэропорту в Чехию.

Спортсмен пытался добраться до страны пересадкой через Турцию.

«Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», - приводит Sport24.ru.

Ранее МВД Чехии депортировало русскую теннисистку из страны, ее имя не разглашается, известно что она прилетала на турнир в Праге.

Позже олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова заявила, что не выступит на турнире в столице Чехии, не подтвердив, что депортировали именно ее.