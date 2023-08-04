Червиченко: если «Рубин» не испугается, то «Спартак» не ждёт ничего хорошего

56-летний российский бизнесмен экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Рубином» и красно-белыми.

«Казанский клуб может преподнести сюрприз «Спартаку», если не испугается. Москвичи плохо играют в обороне. Если за счёт давления в атаке «Спартак» не сможет перехватить инициативу, а «Рубин» не испугается и реализует те моменты, которые красно-белые ему в большом количестве предоставит, то ничего хорошего московский клуб не ждёт», — сказал Червиченко в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» одержал три победы в трёх матчах. В рамках РПЛ были обыграны «Оренбург» (3:2) и «Балтика» (2:1), а в первом туре группового этапа Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (2:1).