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«Спартак» едет в Казань в качестве фаворита». Кечинов — о предстоящем матче красно-белых с «Рубином»

Московский клуб не знает поражений в новом сезоне.
04 августа 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнение о предстоящем матче команды с «Рубином» в рамках 3-го тура чемпионата России.

Матч в Казани состоится 5 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» едет в Казань в качестве фаворита. «Рубин» — новичок, стартовал с двух ничьих. Понятно, что «Спартаку» легко не будет, но за счёт того, что впереди играют классные игроки, победа будет за ними. В том сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал, — все говорили, что будет бороться за чемпионство. Но помним, что потом произошло: еле-еле попал в тройку», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После двух туров «Спартак» занимает второе место, набрав шесть очков. У «Рубина» - два балла.

источник: Чемпионат.com
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