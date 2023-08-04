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Арсен Захарян не хочет переходить из «Динамо» в «Страсбург»

Бело-голубые тоже против трансфера.
Арсен Захарян не хочет переходить из «Динамо» в «Страсбург»
04 августа 2023 15:14
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

20-летний российский футболист Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо» на позиции полузащитника, не горит желанием менять российский клуб на французский «Страсбург».

Его не устраивает статус команды из Лиги 1, которая в минувшем сезоне заняла только 15-е место.

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, близкий к футболисту.

«Сделка со «Страсбургом» по Захаряну вряд ли состоится. Французский клуб не ставит высоких спортивных задач, не играет в еврокубках и поэтому не выглядит хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен ввиду ситуации в мире», — сказал источник.

Действующее контрактное соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года. Ранее сообщалось, что римский «Лацио» отказался от покупки 20-летнего россиянина.

источник: «РИА Новости»
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