Гвардиола подтвердил рекордный переход защитника в «Манчестер Сити»

52-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост наставника «Манчестер Сити», рассказал подробности перехода в клуб хорватского защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Главный тренер «горожан» надеется, что в ближайшее время сделка будет заключена.

«Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия! Он уже проходит медосмотр. Все уже знают, что он здесь. Надеюсь, что мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», — цитирует Гвардиолы официальный твиттер-аккаунт «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» заплатят «Лейпцигу» за трансфер Гвардиола 90 млн евро и 10 млн евро в качестве бонусов. Данная сумма сделает его самым дорогим защитником в истории футбола.