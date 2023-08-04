ЦСКА объявил о переходе узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева

19-летний узбекский футболист Аббосбек Файзуллаев, выступавший за «Пахтакор» на позиции вингера, стал игроком московского ЦСКА.

Об этом сообщают официальные социальные сети столичных армейцев.

В 2023 году 19-летний нападающий забил два гола в шести матчах. Футболист будет выступать под 21-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 500 тысяч евро, а контрактное соглашение будет заключено по схеме 3+1.

Напомним, 19-летний Файзуллаев был одним из лидеров сборной Узбекистана на недавнем ЧМ U20. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 750 тысяч евро.