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ЦСКА объявил о переходе узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева

Ранее он выступал за «Пахтакор».
ЦСКА объявил о переходе узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева
04 августа 2023 15:41
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ПФК ЦСКА

19-летний узбекский футболист Аббосбек Файзуллаев, выступавший за «Пахтакор» на позиции вингера, стал игроком московского ЦСКА.

Об этом сообщают официальные социальные сети столичных армейцев.

В 2023 году 19-летний нападающий забил два гола в шести матчах. Футболист будет выступать под 21-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 500 тысяч евро, а контрактное соглашение будет заключено по схеме 3+1.

Напомним, 19-летний Файзуллаев был одним из лидеров сборной Узбекистана на недавнем ЧМ U20. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 750 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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