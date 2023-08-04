Агент Фернандеса рассказал об адаптации Марио в «Зените»

Футбольный агент Жорже Машаду рассказал об адаптации своего клиента, защитника «Зенита» Марио Фернандеса, в клубе.

«Фернандес полностью адаптировался в «Зените». Он очень счастлив в клубе», — приводит слова агента Sport24.

Фернандес официально перебрался в «Зенит» 17 июля, подписав контракт с клбом до конца года с опцией продления ещё на один сезон.

25 июля Марио Фернандес совершил свой дебют в составе питерского клуба в матче Кубка России против «Ахмата». 32-летний футболист появился на поле на 62-й минуте, заменив Ду Кейроса. Матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:0.