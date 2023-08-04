ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Байер» продлил соглашение с главным тренером Хаби Алонсо

У испанца уже был действующий контракт с командой.
04 августа 2023 16:13
автор: Александр Евграфов

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо останется на своем посту до конца июня 2026 года, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение испанского специалиста рассчитано до 30 июня 2026 года. В настоящее время у Алонсо есть действующий контракт до июня 2024 года.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда стала полуфиналистом Лиги Европы и заняли шестое место в чемпионате Германии.

Для Алонсо «Байер» является первым клубом высшего дивизиона в тренерской карьеры.

источник: ФК «Байер»
Червиченко рассказал, как хотел пригласить Ярцева в «Спартак» на пост спортивного директора
Речь о нулевых годах.
04.08.2023 16:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Фернандеса рассказал об адаптации Марио в «Зените»
Игрок первый месяц проводит в составе команды из Санкт-Петербурга.
04.08.2023 16:13
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро
«Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро
Футболист подпишет трёхлетний контракт.
04.08.2023 15:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЦСКА объявил о переходе узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева
ЦСКА объявил о переходе узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева
Ранее он выступал за «Пахтакор».
04.08.2023 15:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гвардиола подтвердил рекордный переход защитника в «Манчестер Сити»
Также наставнику «горожан» очень нравится фамилия потенциального новичка.
04.08.2023 15:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Спартак» едет в Казань в качестве фаворита». Кечинов — о предстоящем матче красно-белых с «Рубином»
Московский клуб не знает поражений в новом сезоне.
04.08.2023 15:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Арсен Захарян не хочет переходить из «Динамо» в «Страсбург»
Арсен Захарян не хочет переходить из «Динамо» в «Страсбург»
Бело-голубые тоже против трансфера.
04.08.2023 15:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Червиченко: если «Рубин» не испугается, то «Спартак» не ждёт ничего хорошего
Мнение от экс-президента красно-белых.
04.08.2023 14:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитника «Зенита» Караваева не пустили в аэропорту в Чехию из-за русского паспорта
Пришлось помогать экс-игроку «Спартака».
04.08.2023 14:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.