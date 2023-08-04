«Байер» продлил соглашение с главным тренером Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо останется на своем посту до конца июня 2026 года, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение испанского специалиста рассчитано до 30 июня 2026 года. В настоящее время у Алонсо есть действующий контракт до июня 2024 года.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда стала полуфиналистом Лиги Европы и заняли шестое место в чемпионате Германии.

Для Алонсо «Байер» является первым клубом высшего дивизиона в тренерской карьеры.