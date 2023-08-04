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Червиченко рассказал, как хотел пригласить Ярцева в «Спартак» на пост спортивного директора

Речь о нулевых годах.
04 августа 2023 16:16
автор: Александр Кожевников

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о словах Андрея Чернышова о том, что на его место хотели пригласить Георгия Ярцева.

«Не совсем так. Я хотел, чтобы Ярцев был спортивным директором. Чтобы он стоял вместе с Дасаевым над Чернышовым. Но Ярцев сказал, что хочет только с Дасаевым руководить командой. У нас было немножко другое мнение. Мы хотели, чтобы Ярцев руководил молодыми тренерами. Но он тогда отказался. Нам тогда казалось, что молодой, перспективный тренер, который еще и показывает результаты в сборной — это неплохая история. Но ошиблись. Слава богу, что быстро исправились», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Чернышов перебрался в «Спартак» в 2003 году и проработал там меньше трех месяцев. Под руководством специалиста команда провела 10 встре, в пяти из которых она одержала победу, а ещё в пяти проиграв.

источник: «Спорт-Экспресс»
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